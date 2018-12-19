На пр. Карла Маркса в Самаре горел электрощиток

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18 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, пр-т Карла Маркса.Горел электрощиток.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделения.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.