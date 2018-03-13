Я нашел ошибку
Главные новости: 
Аналитики: 60 банков в 2018 году лишатся лицензий В зоне риска — банки, не сумевшие приспособить свои бизнес-модели к новой ситуации.
Аналитики: 60 банков в 2018 году лишатся лицензий
На молодёжном первенстве Европы по настольному теннису впервые финал был чисто самарским Маша Тайлакова обыграла Леру Щербатых.
На молодёжном первенстве Европы по настольному теннису впервые финал был чисто самарским
МРОТ в Самарской области подняли до уровня прожиточного минимума
МРОТ в Самарской области подняли до уровня прожиточного минимума
В Самаре пройдет День бесплатной юридической помощи Мероприятие состоится 16 марта.
В Самаре пройдет День бесплатной юридической помощи
На встрече с Президентом Дмитрий Азаров представил ряд вопросов, решение которых требует поддержки федерального центра
На встрече с Президентом Дмитрий Азаров представил ряд вопросов, решение которых требует поддержки федерального центра
В самарской библиотеке откроется выставка в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта»
В самарской библиотеке откроется выставка в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта»
Минтранс РФ предлагает ввести для ЧМ по футболу новый дорожный знак Он поможет предотвратить помехи дорожному движению при въезде в города, принимающие ЧМ.
Минтранс РФ предлагает ввести для ЧМ по футболу новый дорожный знак
В Самаре прооперируют медведя, найденного на автостоянке Городские и областные власти взяли животных под патронаж.
В Самаре прооперируют медведя, найденного на автостоянке
сегодня  Вторник, 13 марта, 14:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/03:
USD 56.61
-0.19
EUR 69.8
-0.73
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На пожаре в Сызрани погибли двое

13 марта 2018 09:51
115
На пожаре в Сызрани погибли двое Горел частный дом.
Горел частный дом.

Вечером 12 марта в Сызрани произошла трагедия. Около 21:00 на улице Транспортной загорелся дом и надворные постройки. Огонь охватил площадь в 130 квадратных метров.

— Сообщение на пульт дежурного поступило в 21:18, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. — На месте работали 25 огнеборцев и 7 единиц спецтехники.

Огонь удалось потушить в 22:10. К сожалению, пожар унес жизни двух мужчин, 50 и 59 лет. Специалистам предстоит установить причины возгорания, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
12 марта 2018  22:55
Мужчина обратился в Минобороны с иском на 500 тысяч рублей.
Суд Читы присудил отцу погибшего солдата-срочника 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда
 Мужчина обратился в Минобороны с иском на 500 тысяч рублей.   Закон
346
12 марта 2018  21:46
Судья отметил, что водителей нельзя привлекать к административной ответственности только на основании одного протокола административного действия. Вину водителя необходимо подтверждать доказательствами: показаниями свидетелей, видеоматериалами, фотография
Водитель из Самары в Верховном суде отменил штраф, основанный только на протоколе ГИБДД
Судья отметил, что водителей нельзя привлекать к административной ответственности только на основании одного протокола административного действия. Вину... Закон
335
12 марта 2018  17:20
Кирилин, не согласившись с решением райсуда об отстранении от должности, обжаловал его в апелляционном порядке. В понедельник адвокат Кирилина заявил суду, что при вынесении решения райсуда было допущено большое количество процессуальных нарушений.
Суд не восстановил в должности гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина
Кирилин, не согласившись с решением райсуда об отстранении от должности, обжаловал его в апелляционном порядке. В понедельник адвокат Кирилина заявил суду, что... Закон
196
12 марта 2018  15:09
В момент передачи части денежных средств в размере 200 тысяч рублей злоумышленника задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД Самары.
Самарец задержан в момент передачи взятки должностному лицу. Видео
В момент передачи части денежных средств в размере 200 тысяч рублей злоумышленника задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и... Закон
228
12 марта 2018  14:32
Долг по алиментам гражданки Г. составил 140 тысяч рублей. Кроме того, женщина не участвовала в жизни и воспитании сына-подростка, не дарила подарков, не покупала продукты, одежду, книги и канцтовары, необходимые для учебы.
Жительница Пестравского района проведет 60 часов на принудительных работах за неуплату алиментов сыну
Долг по алиментам гражданки Г. составил 140 тысяч рублей. Кроме того, женщина не участвовала в жизни и воспитании сына-подростка, не дарила подарков, не покупала... Закон
166
7 марта 2018  19:23
Он в ходе ссоры нанес своему знакомому множественные удары металлической треногой для очистки обуви от грязи. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В Пестравском районе мужчина приговорен к 7,5 годам лишения свободы за убийство знакомого
 Он в ходе ссоры нанес своему знакомому множественные удары металлической треногой для очистки обуви от грязи. От полученных травм мужчина скончался на месте.... Закон
331
6 марта 2018  21:21
От деятельности «Пирамиды» пострадало более тысячи человек, большинство из которых пенсионеры, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей.
В Самаре суд отказал в досрочном освобождении главбуху финансовой пирамиды «Возрождение 63»
От деятельности «Пирамиды» пострадало более тысячи человек, большинство из которых пенсионеры, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей.  Закон
688
Весь список
Происшествия
13 марта 2018  13:05
В Самаре прооперируют медведя, найденного на автостоянке Городские и областные власти взяли животных под патронаж.
В Самаре прооперируют медведя, найденного на автостоянке
Городские и областные власти взяли животных под патронаж. Происшествия
90
13 марта 2018  12:43
Погибшими на пожаре в Сызрани оказались родные братья Начата доследственная проверка.
Погибшими на пожаре в Сызрани оказались родные братья
Начата доследственная проверка. Происшествия
62
13 марта 2018  11:40
В Красноглинском районе города Самара пропали две женщины Они исчезли 9 марта.
В Красноглинском районе города Самара пропали две женщины
Они исчезли 9 марта. Происшествия
462
Весь список
Криминал
13 марта 2018  12:23
Директор одного из частных реабилитационных центров Самары подозревается в краже имущества пациента
Директор одного из частных реабилитационных центров Самары подозревается в краже имущества пациента
Пострадавший передал на хранение директору организации принадлежащие 20 тысяч рублей. Криминал
73
13 марта 2018  11:24
В Тольятти женщина смертельно ранила сожителя
В Тольятти женщина смертельно ранила сожителя
К патрулировавшим тольяттинские улицы сотрудниками Росгвардии за помощью обратились работники «скорой помощи». Криминал
108
13 марта 2018  10:18
Директора Тольяттинской фирмы задержали за мошенничество на 250 тысяч рублей Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Директора Тольяттинской фирмы задержали за мошенничество на 250 тысяч рублей
Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Криминал
121
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
452
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
684
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
628
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1291
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
812
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
893
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1504
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
815
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3978
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2300
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2743
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2643
Весь список

Мероприятия
В Самаре расскажут молодым родителям о мерах государственной поддержки семей с детьми
В Самаре пройдет областная общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!»
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Весь список
Популярное
за сегодня

С 1 апреля в Самарской области вводится ограничение движения для большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам

898

СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре

561

В Красноглинском районе города Самара пропали две женщины

462
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53697

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

23816

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4454
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда