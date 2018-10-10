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На пожаре под Сызранью погиб пенсионер

10 октября 2018 09:48
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На пожаре под Сызранью погиб пенсионер По предварительным данным он задохнулся в дыму.
По предварительным данным он задохнулся в дыму.

В среду 10 октября во время пожара в Сызранском районе погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла рано утром в поселке Балашейка.

По данным пожарных, возгорание началось около пяти часов утра в квартире дома на улице Чапаева, где загорелся матрас. Жильцы вызвали пожарных, но до их прибытия сами смогли потушить пламя. Во время ЧП погиб 79-летний мужчина. По имеющейся информации он задохнулся продуктами горения.

К месту ЧП выезжали 186-ая пожарная часть и медики «Скорой помощи». В настоящий момент выясняются причины произошедшего происшествия, пишет КТВ-Луч.
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