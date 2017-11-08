На дороге "Тольятти-Ягодное" под колесами авто погибла пенсионерка

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Во вторник, 7 ноября, на автодороге "Тольятти-Ягодное" под колесами иномарки погибла 76-летняя женщина, переходившая проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, пишет Волга Ньюс.

За рулем находился Toyota находился 58 -летний водитель. В 17:45 он ехал со стороны с. Ягодное в направлении Тольятти. По предварительным данным полицейских, на 10 км трассы водитель иномарки сбил 76-летнюю женщину.

После ДТП женщина скончалась от травм. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.