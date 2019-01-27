На Зубчаниновском шоссе в Самаре водитель сбил девочку

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26 января водитель, управляя автомобилем Лада Приора, ехал по Зубчаниновскому шоссе со стороны Конного проезда.Напротив дома № 175 по Зубчаниновскому шоссе он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил девочку 2010 г.р. Та находилась в сопровождении матери, возвращались из гостей. Девочка переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.В результате ДТП пострадавшая доставлена автомобилем скорой медицинской помощи в больницу, сообщает облМВД.