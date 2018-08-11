На Южном шоссе в Тольятти в ДТП ЛАДА врезалась в столб, пострадали три человека

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, которое произошло рано утром 11 августа на Южном шоссе в Тольятти.По версии полицейских, водитель 1994 года рождения, управляя а/м Лада 217030 двигался по Южному шоссе со стороны ул. 40 лет Победы в направлении Автозаводского шоссе. В пути следования, при повороте налево, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил наезд на световую опору.Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции, оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, вызвали медиков, установили и опросили свидетелей и участников происшествия.В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю (назначено амбулаторное лечение) и двум его пассажирам: мужчине 1994 года рождения назначено амбулаторное лечение, девушка 1999 года рождения госпитализирована с различными ушибами.Со слов участников ДТП, все они были пристегнуты ремнями безопасности.По результатам проверки сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.