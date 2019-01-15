На Южном шоссе в Самаре сгорел автомобиль

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14 января вечером поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, Южное шоссе.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 1 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.