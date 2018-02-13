На Вольской в Самаре машина насмерть сбила пожилую женщину

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Смертельное ДТП с участием пешехода произошло ночью в Самаре. 12 февраля в 22:30 мужчина 1995 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ 2111» двигался по улице Вольской со стороны улицы Воронежской. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 107 по улице Вольской, водитель не обеспечил постоянного контроля за управлением транспортным средством, в результате чего совершил наезд на пешехода 1937 года рождения, которая двигалась по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП 80-летняя женщина скончалась, пишет облМВД.