На Волге пропавшего рыбака на снегоходе нашли вмерзшим в лед
7 января 2018 11:42
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6 января в 10.45 спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» и отряда специального назначения проводили поисково-спасательные работы на акватории реки Волга напротив входа в Змеиное озеро. За помощью к спасателям обратились родственники пропавшего мужчины 1971 года рождения. 5 января он отправился на рыбалку и с 21.00 его телефон перестал отвечать на вызовы. Район поиска был определен со слов очевидцев. Торосы на Волге высотой до 0,5 метра осложняли передвижение судна на воздушной подушке, а свежий выпавший снег припорошил следы от снегохода. Была осмотрена акватория по правому берегу реки Волга от пристани Шелехметь до входа в Змеиное озеро.
В ходе осмотра акватории около промоины были обнаружены перчатки пропавшего. Тонкий лед около промоины не позволял работать без специального снаряжения. Спасатель в гидрокостюме обследовал промоину, протяженностью около 100 метров, и обнаружил на кромке льда сапоги, вмерзшие в лед. Видимо, мужчина, двигаясь на снегоходе, попал в промоину и вмерз в лед. Погибшего освободили из ледового плена и подняли на поверхность льда. В 14.20 поисковые работы на месте происшествия были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.
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