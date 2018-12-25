На Урале медведь разорвал хозяина, у которого жил с детского возраста
25 декабря 2018 12:54
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Житель Озёрска Челябинской области погиб от когтей медведя, которого держал у себя несколько лет. Как сообщили в региональном главке МВД РФ, 41-летний мужчина подобрал маленького мишку в 2013 году.
Трагедия развернулась вечером 24 декабря во дворе дома на улице Промышленной, где погибший держал хищника. Охотник соорудил для опасного найдёныша самодельный вольер. В роковой день питомец вырвался из клетки и напал на хозяина. К прибытию сотрудников МВД мужчина уже скончался, а медведь разгуливал по двору.
Для обезвреживания опасного животного правоохранители применили табельное оружие. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, пишет Лайф.
pixabay.com
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