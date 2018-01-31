На Сызранском мясокомбинате произошел выброс
31 января 2018 11:58
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На «Сызранском мясокомбинате» произошел выброс. По неизвестной причине случился сбой на старой технической линии, из-за него и произошло ЧП, сообщили в администрации Сызрани.
На данный момент силами предприятия производится ликвидация аварии и выясняется причина произошедшего, сообщается на сайте администрации Сызрани.
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