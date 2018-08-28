На Стара-Загоре в Самаре водитель сбил мужчину и женщину

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В Самаре днем 27 августа водитель 1973 года рождения (водительский стаж 24 года), управляя автомобилем «JEEP» двигалась по проспекту Кирова со стороны проспекта Карла Маркса в направлении улицы Стара-Загора. По предварительной версии полицейских, в пути следования водитель допустил наезд на женщину 1999 года рождения и 30-летнего мужчину, переходивших проспект Кирова вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщает облМВД.Фото pixabay.com