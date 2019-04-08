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На Новокуйбышевском заводе масел и присадок произошел пожар

8 апреля 2019 12:25
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На Новокуйбышевском заводе масел и присадок произошел пожар Горела установка с гудроном.
Горела установка с гудроном.

Утром в понедельник, 8 апреля, в Новокуйбышевске произошел крупный пожар. На местном заводе масел и присадок загорелась установка с гудроном. Об этом 63.RU сообщил осведомленный источник.

Сотрудники МЧС присвоили пожару второй номер сложности

— Площадь пожара составила 180 кв. метров. На месте происшествия работают несколько десятков пожарных. Открытое возгорание ликвидировали, — рассказал собеседник портала.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, итоговая площадь пожара составила 80 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

— Сообщение о пожаре к нам поступило в 10:27. О ликвидации открытого горения объявили в 11:04, — уточнили сотрудники МЧС.

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