На Ново-Садовой в Самаре мужчину зарезали в ходе застолья
22 января 2019 09:36
134
В полицию в Самаре поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице Ново-Садовой, в ходе конфликта одному из участников причинено ножевое ранение.
В квартире стражи правопорядка обнаружили мужчин, одному из которых причинено ножевое ранение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался на месте происшествия. В ходе разбирательств выяснилось, что незадолго до смерти 38-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании друзей.
Из собранных материалов следовало, что в ходе застолья между двумя приятелями возникла конфликтная ситуация, в результате которой один из ее участников схватил нож и нанес сопернику удары. Подозреваемого в причинении смертельного ранения правоохранители задержали на месте происшествия. По данным полиции, предполагаемый злоумышленник – житель одного из поселков Самарской области. Ранее данный гражданин 1975 года рождения неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за вымогательство.
Ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 января 2019 21:57
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Закон
320
21 января 2019 16:16
В Службу судебных приставов Самарской области продолжают поступать жалобы на «коллекторов». Закон
386
19 января 2019 14:43
Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 10 современных игровых аппаратов, незаконная игорная деятельность прекращена. Закон
639
18 января 2019 15:37
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
452
17 января 2019 17:36
Он оставил на лобовом стекле автомобиля записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров. Закон
334
17 января 2019 17:30
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Закон
282
17 января 2019 17:22
По предварительным данным, погибшие мужчины занимались ремонтными работами в доме, в котором был установлен бензогенератор. Закон
321
Происшествия
22 января 2019 12:09
Он переходил дорогу в неположенном месте. Происшествия
123
22 января 2019 11:11
Двоих пострадавших доставили в больницу с тяжёлыми травмами, откуда их срочно перевезли в военный госпиталь. Происшествия
110
22 января 2019 10:41
Горел этаж здания. Происшествия
112
Криминал
22 января 2019 13:36
Возбуждено уголовное дело. Криминал
40
22 января 2019 13:14
Ущерб составил 360 тысяч рублей. Криминал
61
22 января 2019 13:00
Деньги предназначались за прекращение проверки в магазине. Криминал
65
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
673
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
850
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1082
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
938
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1267
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
875
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1656
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1450
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1797
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2165
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2390
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3616
Мероприятия