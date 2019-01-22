На Ново-Садовой в Самаре мужчину зарезали в ходе застолья

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В полицию в Самаре поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице Ново-Садовой, в ходе конфликта одному из участников причинено ножевое ранение.В квартире стражи правопорядка обнаружили мужчин, одному из которых причинено ножевое ранение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался на месте происшествия. В ходе разбирательств выяснилось, что незадолго до смерти 38-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании друзей.Из собранных материалов следовало, что в ходе застолья между двумя приятелями возникла конфликтная ситуация, в результате которой один из ее участников схватил нож и нанес сопернику удары. Подозреваемого в причинении смертельного ранения правоохранители задержали на месте происшествия. По данным полиции, предполагаемый злоумышленник – житель одного из поселков Самарской области. Ранее данный гражданин 1975 года рождения неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за вымогательство.Ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет, сообщает облМВД.