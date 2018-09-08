На Московском шоссе в Самаре горело 70 кв. метров сараев и гаражей

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Поздно вечером 7 сентября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе.Горели сараи и гаражи на 70 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 3 единицы техники.Они менее чем за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.