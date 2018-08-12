На Мехзаводе в Самаре горел гараж на 50 кв. метрах
12 августа 2018 12:49
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Рано утром в воскресенье, 12 августа по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, пер. Школьный, произошел пожар. Горел гараж на 50 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
Они быстро справились с огнем.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
Фото из архива ведомства.
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