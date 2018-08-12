На Мехзаводе в Самаре горел гараж на 50 кв. метрах

158

Рано утром в воскресенье, 12 августа по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, пер. Школьный, произошел пожар. Горел гараж на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники.Они быстро справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.