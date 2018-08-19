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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Красной Глинке в Самаре ночью сгорело 40 кв. метров сараев

19 августа 2018 10:56
207
На Красной Глинке в Самаре ночью сгорело 40 кв. метров сараев Пожар тушили 8 человек.
Пожар тушили 8 человек.

В ночь на 19 августа по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная Глинка, 4-й квартал, произошел пожар. Горели сараи на 40 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива ведомства.
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Комментарии



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