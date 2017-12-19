На Антонова-Овсеенко в Самаре Toyota Land Cruiser врезалась в Skoda Yeti

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ДТП произошло днем 18 декабря в СамареМужчина 1996 года рождения, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser двигался по улице Антонова-Овсеенко, по полосе предназначенной для встречного движения. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 97 по улице Антонова-Овсеенко водитель совершил столкновение с автомашиной Skoda Yeti, двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель автомашины Skoda, мужчина 1956 года рождения был госпитализирован с травмами ноги.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.Всего за 18 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП. При этом 8 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадал один несовершеннолетний. Погиб один человек, сообщает облМВД.