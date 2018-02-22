На 4 месяца лишена свободы мать-алиментщица из Жигулевска, забывшая о своих родительских обязательствах

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Суд обязал гражданку М. ежемесячно выплачивать алименты на содержание троих своих несовершеннолетних детей в размере 1/2 части всех видов заработка. В отделе судебных приставов г. Жигулевска Самарской области было возбуждено соответствующее исполнительное производство.В связи с тем, что должница более двух месяцев не исполняла решение суда, уклоняясь от возложенных на нее обязательств по уплате алиментов без уважительных на то причин, судебные приставы-исполнители привлекли гражданку М. к административной ответственности. Женщине было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.Несмотря на привлечение к ответственности, гражданка М. продолжила уклоняться от уплаты алиментов. Являясь трудоспособной, она не предпринимала мер для трудоустройства, в центр занятости не обращалась, на учет в качестве безработной не вставала. Чтобы восстановить права несовершенных детей, судебные приставы привлекли гражданку М. к уголовной ответственности.Учитывая, что должница состоит на учете у врача-нарколога, ранее была судима, а также уклонялась от уплаты алиментов своим детям без уважительных на то причин, суд приговорил ее к 4 месяцам лишения свободы. Для отбытия наказания женщина была направлена в колонию-поселение.Теперь алиментщице предстоит провести в условиях изоляции от общества 1/3 года.