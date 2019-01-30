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Мужчина-пешеход погиб на автодороге «Кинель-Богатое-Борское»

30 января 2019 12:19
117
Мужчина-пешеход погиб на автодороге «Кинель-Богатое-Борское» Полиция ищет очевидцев и участников ДТП.
Полиция ищет очевидцев и участников ДТП.

Сотрудники полиции в рамках проверки по сообщению о дорожно-транспортном происшествии установили, что 30.01.2019 года водитель, данные которого устанавливаются, двигаясь на участке 36 км. 750 м. автодороги «Кинель-Богатое-Борское», управляя не установленным транспортным средством, допустил наезд на пешехода, данные которого устанавливаются. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшему, с места ДТП скрылся. Пешеход скончался.

Приметы погибшего: мужчина, на вид 30-35 лет. Одет: куртка черного цвета с капюшоном, шапка черного цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП или личности погибшего, сообщить информацию по телефонам: 8(84663)6-30-00, 8(84663)2-10-0, 020 (102), обратиться по адресу: г. Кинель, ул.Орджоникидзе, д.123«а» каб.1.

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