Молодого сызранца обвинили в краже двух автомобилей

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Ранее не судимый житель города Сызрань 1999 года рождения подозревается в хищении транспортных средств.По версии следствия, в августе 2018 года злоумышленник решил подзаработать. Ночью путем отжатия двери он проник в один из гаражей на улице Новомайской в городе Сызрань и похитил находящийся там автомобиль ВАЗ-21070. Машину подозреваемый продал одному из своих знакомых. При этом, по данным сотрудников органов внутренних дел, эта кража была не единственной.Через несколько дней молодой человек «присмотрел» стоящую во дворе дома на проспекте Гагарина вазовскую «двенадцатую». С первого раза похитить автомобиль не удалось: выяснилось, что он стоял без аккумулятора. Правоохранители выяснили, что обвиняемый принес имеющуюся у него недостающую запчасть и отогнал к своему дому машину, которая была не оборудованна сигнализацией. Похищенное транспортное средство подозреваемый продавать не стал. Попользовавшись им несколько дней, он отдал его «покататься» друзьям.Автовладельцы, обнаружив пропажу имущества, обратились за помощью в полицию.В ходе оперативных мероприятий разыскиваемая «двенадцатая» была обнаружена сотрудниками полиции рядом с одним из предприятий города. Знакомый подозреваемого оставил автомашину около места своей работы. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена и молодой человек был задержан.В настоящее время жителю города Сызрань предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото pixabay.com