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Министерство спорта Самарского региона прокомментировало информацию о задержанном пьяным тренере

18 января 2019 11:51
78
Министерство спорта региона прокомментировало информацию о задержанном пьяным тренере Сейчас выясняют подробности.
Сейчас выясняют подробности.

Министерство спорта Самарской области прокомментировало ситуацию с тренером ХК "Лада"-2008, которого накануне задержали сотрудники ДПС в состоянии опьянения.

"Мы в курсе об инциденте с участием тренера детской хоккейной команды "Лада-2008" Никиты Дубровина. Дмитрием Шляхтиным дано поручение руководству клуба "Лада" держать вопрос под контролем. Будем ждать официальной информации, выяснять все обстоятельства случившегося. На текущий момент нет подтверждения, что на вечерней тренировке тренер находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда станут известны все подробности, тогда клуб и спортшкола будут принимать решение о принятии мер с учетом действующего трудового законодательства. Уже сейчас можем сказать, что категорически осуждаем подобные действия. Это порочит профессию детского тренера, который должен быть не только спортивным наставником, но и как человек - примером для юных спортсменов. Это и наносит урон имиджу славного клуба "Лада", его спортшколы. Никогда нельзя забывать, что даже покинув рабочее место, ты олицетворяешь клуб", - сообщает ведомство в своем твиттере.

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