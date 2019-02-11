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Мать двоих детей из Новокуйбышевска накопила долг по алиментам на сумму 600 тысяч рублей

11 февраля 2019 10:16
103
Мать двоих детей из Новокуйбышевска накопила долг по алиментам на сумму 600 тысяч рублей За неуплату алиментов она проведет за решеткой 10 суток.
За неуплату алиментов она проведет за решеткой 10 суток.

Судебными приставами-исполнителями г. Новокуйбышевск Самарской области в отношении гражданки М. было возбуждено два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Женщина задолжала своим дочерям 600 тысяч рублей.

В связи с тем, что гражданка М. не производила выплат своим детям и, в целом, никак в их жизни участие не принимала работниками Службы был составлен в отношении него протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мировым судьей женщина за уклонение от своих родительских обязательств была приговорена к лишению свободы сроком на 10 суток.
Последующее уклонение от исполнения своих алиментных обязательств грозит гражданке М. уголовной ответственностью, сообщает ведомство.
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