Мать двоих детей из Новокуйбышевска накопила долг по алиментам на сумму 600 тысяч рублей

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Судебными приставами-исполнителями г. Новокуйбышевск Самарской области в отношении гражданки М. было возбуждено два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Женщина задолжала своим дочерям 600 тысяч рублей.В связи с тем, что гражданка М. не производила выплат своим детям и, в целом, никак в их жизни участие не принимала работниками Службы был составлен в отношении него протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мировым судьей женщина за уклонение от своих родительских обязательств была приговорена к лишению свободы сроком на 10 суток.Последующее уклонение от исполнения своих алиментных обязательств грозит гражданке М. уголовной ответственностью, сообщает ведомство.