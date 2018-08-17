Я нашел ошибку
Главные новости: 
Visa предъявит новые требования к банкоматам в России
Visa предъявит новые требования к банкоматам в России
В Тольятти мужчина ударил приятеля ножом в грудь
В Тольятти мужчина ударил приятеля ножом в грудь
В Самаре на
В Самаре на "Прогрессе" началось производство последней ракеты "Союз" с украинскими компонентами
Женщина стала жертвой мошенника из Сызрани при покупке норковой шубы Мошенник разместил предложение в Интернете.
Женщина стала жертвой мошенника из Сызрани при покупке норковой шубы
Россиян хотят перевести на новые сим-карты Размер затрат оценивается в 83,2 млрд рублей.
Россиян хотят перевести на новые сим-карты
В самарской МЕГЕ пройдет День Спорта
В самарской МЕГЕ пройдет День Спорта
В самарском областном минстрое прошли тематические секции в составе Градостроительного совета
В самарском областном минстрое прошли тематические секции в составе Градостроительного совета
Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
сегодня  Пятница, 17 августа, 11:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/08:
USD 66.89
0.51
EUR 76.06
0.83
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Массовую гибель мальков в Волге списали на цветение сине-зеленых водорослей

17 августа 2018 09:56
124
Массовую гибель мальков в Волге списали на цветение сине-зеленых водорослей Граждане, однако, ответом остались не удовлетворены.
Граждане, однако, ответом остались не удовлетворены.

Распространившиеся по соцсетям сообщения о множестве мертвых мальков в Волге власти объяснили «летним замором ввиду обильного цветения сине-зеленых водорослей». Такое сообщение в твиттере со ссылкой на результат выездных проверок Средневолжского ТУ Росрыболовства разместил руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев.

Пользователи, однако, ответом остались не удовлетворены, заявляя, что водоросли были и раньше, и тем не менее мальки брюхом вверх массово не всплывали. «Да-да, Жигулевск, вся прибрежная зона в дохлых мальках. За 40 лет помню только 1 случай, когда был гидроудар на ГЭС. Но там от мала до велика рыба лежала, а сейчас все усыпано мальком разного вида», — сообщила Татьяна Лебедева. «Самара, Первомайский спуск, также полно дохлого малька. Дети в ведра собирают, родителям показывают…» — пишет Семен Рябошапко.
По данным пользователей, мертвые мальки всплывают в Волге не только в Самарской области, но и в других регионах, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
15 августа 2018  11:28
В Самаре оштрафовали чиновника Департамента финансов и экономического развития Он не разместил положенные сведения.
В Самаре оштрафовали чиновника Департамента финансов и экономического развития
Он не разместил положенные сведения. Закон
287
14 августа 2018  21:44
Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет.
В Челно-Вершинском районе бывший начальник отдела полиции пойдет под суд за поборы с подчиненных
Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет.   Закон
311
14 августа 2018  19:34
По мнению надзорного органа, это является административным нарушением, а также портит вид города.
Прокуратура проверит законность размещения на набережной Самары мусорных контейнеров
По мнению надзорного органа, это является административным нарушением, а также портит вид города.  Закон
278
14 августа 2018  14:55
Тяжбы по поводу спорной земли, приобретенной предпринимательницей Ольгой Пискаевой, идут уже несколько лет.
Дело об изъятии земли под санаторной школой-интернатом рассмотрит Верховный суд
Тяжбы по поводу спорной земли, приобретенной предпринимательницей Ольгой Пискаевой, идут уже несколько лет.     Закон
233
13 августа 2018  21:58
Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду.
Троих детей хотят признать банкротами из-за невыплаченной ипотеки умершей матери
Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду.  Закон
547
13 августа 2018  20:07
Возбуждено уголовное дело.
В Безенчуке молодой человек посылал через соцсеть фотографии интимного характера несовершеннолетней девочке
Возбуждено уголовное дело.  Закон
324
12 августа 2018  22:49
Напротив поляны Фрунзе демонтирована незаконная плавучая баня-ресторан, подконтрольная «Законовской» ОПГ
Напротив поляны Фрунзе демонтирована незаконная плавучая баня-ресторан, подконтрольная «Законовской» ОПГ
  Закон
725
Весь список
Происшествия
17 августа 2018  09:56
Массовую гибель мальков в Волге списали на цветение сине-зеленых водорослей Граждане, однако, ответом остались не удовлетворены.
Массовую гибель мальков в Волге списали на цветение сине-зеленых водорослей
Граждане, однако, ответом остались не удовлетворены. Происшествия
123
17 августа 2018  09:53
В Тольятти опечатали ТЦ «Южный» и эвакуировали посетителей ТЦ «Акварель»
В Тольятти опечатали ТЦ «Южный» и эвакуировали посетителей ТЦ «Акварель»
Торговый центр временно закрыли судебные приставы. Происшествия
93
17 августа 2018  09:46
На ул. Краснодонской в Самаре тушили пожар на 40 кв. метрах Горел сарай.
На ул. Краснодонской в Самаре тушили пожар на 40 кв. метрах
Горел сарай. Происшествия
80
Весь список
Криминал
17 августа 2018  10:59
В Тольятти мужчина ударил приятеля ножом в грудь
В Тольятти мужчина ударил приятеля ножом в грудь
Подозреваемый в совершении тяжкого преступления задержан на месте происшествия. Криминал
31
17 августа 2018  10:50
Женщина стала жертвой мошенника из Сызрани при покупке норковой шубы Мошенник разместил предложение в Интернете.
Женщина стала жертвой мошенника из Сызрани при покупке норковой шубы
Мошенник разместил предложение в Интернете. Криминал
44
16 августа 2018  11:58
В Самарской области насильник напал на 11-летнюю девочку, но она сумела ударить его ножом
В Самарской области насильник напал на 11-летнюю девочку, но она сумела ударить его ножом
Расследование уголовного дела продолжается. Криминал
223
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
504
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1048
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
805
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1424
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1215
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1237
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
607
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
432
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1803
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1812
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3447
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2576
Весь список

Мероприятия
В самарской МЕГЕ пройдет День Спорта
Фестиваль «Пластилиновый дождь-2018» откроется в Самаре 22 августа
В эти выходные улица Куйбышева вновь станет пешеходной: жителей и гостей города ждет культурно-развлекательная программа
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда