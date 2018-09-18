Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары тушили более 50 человек

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В ночь на вторник, 18 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. ПаровознаяГорела квартира с выходом на кровлю на 150 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 51 человек личного состава и 11 единиц техники.Они за 50 минут справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.