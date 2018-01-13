Крупный пожар в Волжском районе: горели постройки на 100 кв. метрах

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Рано утром сегодня, 13 января по адресу: м. р. Волжский, с. Лопатино, ул.Юбилейная, произошел пожар. Горели надворные постройки на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 3 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.