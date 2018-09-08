Крупный пожар в Тольятти распространился на 300 кв. метров

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7 сентября в 18:25 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Вокзальная.Горело производственное здание на 300 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 60 человек личного состава и 23 единицы техники.Пожар ликвидирован в 22:03.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.