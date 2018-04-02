Крупный пожар в Сызрани: горела баня на 110 кв. метра

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В ночь на 2 апреля по адресу: г.о. Сызрань, ул. Саратовская, произошел пожар.Горела частная баня на 110 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 21 человек личного состава и 6 единиц техники.Они за два часа справились с возгоранием.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.