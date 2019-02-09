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Крупный пожар в Самаре: огонь распространился на 450 кв. метров

9 февраля 2019 10:57
133
Крупный пожар в Самаре: огонь распространился на 450 кв. метров Горел частный дом и надворные постройки.
Горел частный дом и надворные постройки.

Вечером 8 февраля к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. 2-ая Новая

Горел частный дом и надворные постройки на 450 м2.

Пожару был присвоен повышенный ранг вызова "Пожар №2". С огнем боролись больше трех часов.

Пожар был ликвидирован в 00 час. 48 мин. 9 февраля.
Для ликвидации пожара привлекали 90 человек, 24 ед. техники, в том числе от МЧС России 62 человека, 15 ед. техники, сообщает облМЧС.
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