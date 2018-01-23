Крупный пожар в Самаре: горел дом и надворные постройки на Карбышева

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В ночь на 23 января адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Карбышева, произошел пожар.Горел частный дом и надворные постройки на 120 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 5 единиц техники.Они за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.