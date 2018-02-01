Крупный пожар в Самаре: 38 человек тушили автосервис на ул. Лунной

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Вечером 31 января по адресу: г. о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Лунная, произошел пожар. Горело здание автосервиса на 150 м2, сообщает облМЧС.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 38 человек личного состава и 9 единиц техники.Они два с половиной часа боролись с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.