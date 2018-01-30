Крупный пожар в Кировском районе Самары: горел дом на 100 кв. метрах

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Накануне, 29 января по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Достоевского, произошел пожар. Горел частный дом на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 28 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщает облМЧС.Они за полчаса справились с огнем. О пострадавших не сообщается.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.