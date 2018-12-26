Крупный пожар тушили ночью в Самарской области

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В ночь на 26 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Красноярский, п. Белозерки, ул. Дзержинского.Горел ангар на 450 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 5 единиц техники.Они почти три часа боролись с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.