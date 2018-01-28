Крупный пожар на ул. Береговой в Самаре распространился на 200 кв. метров

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Вечером 27 января по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Береговая, произошел пожар. Горело производственное здание на S=200 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 25 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. О пострадавших не сообщается. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.