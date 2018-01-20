Крупный пожар на 70 кв. метров тушили в Волжском районе

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В пятницу, 16 января по адресу: м.р. Волжский, п. Преображеннка, ДМ "Вишенка"., произошел пожар. Горели два дачных домика на общей площади 70 м2, сообщает облМЧС.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 4 единицы техники.Они полтора часа боролись с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.