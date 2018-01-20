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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Крупный пожар на 70 кв. метров тушили в Волжском районе

20 января 2018 11:51
164
Крупный пожар на 70 кв. метров тушили в Волжском районе Горели два дачных дома.
Горели два дачных дома.

В пятницу, 16 января по адресу: м.р. Волжский, п. Преображеннка, ДМ "Вишенка"., произошел пожар. Горели два дачных домика на общей площади 70 м2, сообщает облМЧС.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 4 единицы техники.
Они полтора часа боролись с огнем.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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