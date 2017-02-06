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Женщина попросила курьера отправить животное поездом из Челябинска в Самару, подыскав пассажира, который согласится присмотреть за котенком в пути.
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Котенок из Челябинска не смог добраться до новой хозяйки в Самару из-за мошенника-курьера

6 февраля 2017 22:59
107
Женщина попросила курьера отправить животное поездом из Челябинска в Самару, подыскав пассажира, который согласится присмотреть за котенком в пути.
В Челябинске поймали курьера-мошенника, который обманул жительницу Самарской области. За деньги он обязался отправить ей котенка, но работу не выполнил, передает АН «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

В январе 2017 года мужчина разместил в интернете объявление о предоставлении курьерских услуг. К нему обратилась жительница Самарской области, которая рассказала, что нашла по объявлению в интернете котенка, которого хотела бы забрать домой.

«Женщина попросила курьера отправить животное поездом из Челябинска в Самару, подыскав пассажира, который согласится присмотреть за котенком в пути. Курьер получил за работу 3 тыс. 900 рублей, но свои обязательства не выполнил», – рассказали в полиции.

Стражи порядка поймали мошенника, которым оказался житель Челябинска 1985 года рождения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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