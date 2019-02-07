Конфеты из Украины задержаны в Самаре
7 февраля 2019 12:24
335
Должностными лицами мобильной группы Самарской таможни пресечен ввоз партии кондитерских изделий, произведенных на украинской фабрике Roshen.
Службой таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни задержано грузовое транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан.
Гражданин Казахстана пытался ввезти на территорию Российской Федерации кондитерские изделия, произведенные на украинской фабрике Roshen. Данный товар к ввозу на территорию Российской Федерации запрещен и имеет статус «санкционного».
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России, в соответствии с которой предусмотрена административная ответственность в том числе за несоблюдение запретов на ввоз товаров в Российскую Федерацию. Нарушителю грозит штраф с конфискацией товаров.
В рамках возбужденного дела об административном правонарушении кондитерские изделия общим весом около 70 кг изъяты. Дальнейшую судьбу товара определит суд, сообщает Самарская таможня.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 февраля 2019 18:46
Она получила 160 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности руководителя одной из компаний города, за нарушение требований пожарной... Закон
51
7 февраля 2019 17:47
41-летний житель Самары давал участникам организованной группы фальшивые справки о ДТП. По этим справкам граждане обращались в страховые компании за... Закон
112
6 февраля 2019 22:28
Отмечается, что реликвия обёрнута в кожаный переплёт, имеет золотое тиснение и состоит из 34 страниц. Закон
269
5 февраля 2019 20:33
Ориентировочная стоимость выявленной партии табака составляет более 50 млн. рублей. Закон
288
2 февраля 2019 16:05
С сентября 2018 года, в основном на 8-й и 9-й Просеках, стали регулярно фиксироваться кражи личного имущества граждан. При этом вор действовал очень нагло. Закон
678
1 февраля 2019 19:42
Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них. Закон
393
1 февраля 2019 18:15
Ей присудили 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Закон
450
Происшествия
7 февраля 2019 13:54
47-летний владелец собак получил незначительную травму кисти руки. Происшествия
160
7 февраля 2019 12:24
Кондитерские изделия общим весом около 70 кг изъяты. Происшествия
334
7 февраля 2019 11:44
Она переходила дорогу по "зебре". Происшествия
156
Криминал
7 февраля 2019 09:54
По версии следствия, фигуранты похитили более 3,7 миллионов рублей. Криминал
178
6 февраля 2019 13:01
Мужчине может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Криминал
221
5 февраля 2019 09:49
Ущерб потерпевший оценил на общую сумму более 600 000 рублей. Криминал
192
Видео
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
188
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
225
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
324
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
588
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
762
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
664
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2003
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1755
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2049
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2413
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2602
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3888
Мероприятия