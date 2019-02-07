Конфеты из Украины задержаны в Самаре

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Должностными лицами мобильной группы Самарской таможни пресечен ввоз партии кондитерских изделий, произведенных на украинской фабрике Roshen.Службой таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни задержано грузовое транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан.Гражданин Казахстана пытался ввезти на территорию Российской Федерации кондитерские изделия, произведенные на украинской фабрике Roshen. Данный товар к ввозу на территорию Российской Федерации запрещен и имеет статус «санкционного».По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России, в соответствии с которой предусмотрена административная ответственность в том числе за несоблюдение запретов на ввоз товаров в Российскую Федерацию. Нарушителю грозит штраф с конфискацией товаров.В рамках возбужденного дела об административном правонарушении кондитерские изделия общим весом около 70 кг изъяты. Дальнейшую судьбу товара определит суд, сообщает Самарская таможня.