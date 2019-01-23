Количество пострадавших в результате ЧП на Стара-Загоре выросло до 7 человек
23 января 2019 13:29
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Переходили дорогу и провалились в кипяток по щиколотку... Из-за аварии на теплосети в районе пересечения улиц Стара-Загоры — Ташкентской пострадали семь человек. Корреспондент 63.RU поговорил с главным врачом больницы имени Пирогова Александром Вавиловым и узнал, в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие и чем им грозят полученные ожоги.
Крупный прорыв на теплотрассе диаметром 100 см зафиксировали днём во вторник, 22 января. Из-за этого в 15-м микрорайоне затопило несколько улиц, в том числе трамвайные рельсы. Пассажиров пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС.
В результате ЧП шестерым взрослым и ребенку понадобилась незамедлительная помощь медиков. На момент приезда скорой помощи у одной из пострадавших начала слазить кожа с ног. Из-за этого несчастную жительницу спасателям пришлось переносить на руках.
— Вечером 22 января к нам поступили семь человек: один ребенок, три женщины и три мужчины. В момент аварии некоторые из них стояли на остановке или тротуаре, часть пострадавших переходила дорогу. Их всех госпитализировали в ожоговый центр больницы имени Пирогова. При поступлении у пациентов диагностировали травмы средней степени тяжести. Ожоги не глубокие: первой–второй степени. Психологическое и физическое состояние пострадавших сейчас стабильное, а у некоторых из них — даже удовлетворительное, — рассказал Александр Вавилов.
По словам главврача больницы имени Пирогова, тяжелых последствий у этих травм нет.
— Для понимания: ожоги солнцем, когда мы с вами сгораем на солнце, а затем у нас краснеет и слазит кожа, это и есть те самые ожоги первой и второй степени. В основном у пациентов идет поражение стоп и нижней части голени, — уточнил Александр Вавилов.
В больнице пострадавшие пробудут семь–десять дней. По словам главврача больницы имени Пирогова, долечиваться амбулаторно пациентам не придется.
Масштабная авария сказалась и на подаче тепла. Отопление отключили в 471 доме. Занятия в первую смену в 17 детских садах и 12 школах, которые попали в зону прорыва, отменили. Под отключение попали областная больница Середавина и больница на улице Шверника. Но подачу тепла в медучреждениях быстро восстановили. Тепло в жилые дома обещают вернуть до 17:00 в среду, 23 января.
На коммунальную аварию уже обратили внимание следователи и прокуратура. Сейчас сотрудники ведомств проводят проверки по факту происшествия.
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