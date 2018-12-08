Количество погибших в ДТП в Сызранском районе увеличилось

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Как сообщалось ранее, вечером 7 декабря водитель 1988 года рождения на «Daf» ехал по М-5 Урал со стороны Москва в направлении Тольятти, на 907 км произошел отрыв заднего левого колеса, которое в последствии выкатилось на полосу встречного движения. Движущийся во встречном направлении со стороны Тольятти Шевроле-Круз под управлением водителя 1959 года рождения, в целях избежания наезда на отсоединившееся колесо, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим большегрузом Daf, движущимся со стороны г.Москва.От столкновения DafT совершил съезд в правый по ходу движения кювет. После столкновения с грузовым автомобилем, а/м Шевроле-Круз отбросило на автомобиль Лада-Приора под управлением водителя 1987 года рождения, который двигался позади а/м Шевроле в попутном направлении (со стороны г.Тольятти в направлении г.Москва). В результате ДТП:Водитель автомобиля Шевроле-Круз погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.Две пассажирки автомобиля Шевроле-Круз.1965 года рождения и 1994 года рождения, скончалась в реанимационном отделении, сообщает облМВД.В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.