Кафе в Саратовской области закрыли во время новогоднего корпоратива
28 декабря 2017 13:46
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В Екатериновском районе Саратовской области праздник в кафе был прерван визитом судебных приставов. Владелец заведения нарушил санитарные нормы и должен был закрыть кафе, но не спешил это делать. Ответчику было известно о дне "икс", но, не желая терять прибыль в предновогоднее в время, он принял заказ на организацию "корпоратива".
Когда судебные приставы вместе с полицией пришли опечатывать заведение, там праздновали наступающий Новый год. Как сообщает УФССП, "присутствующие с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, отметив, что о нарушениях им было неизвестно". Деятельность точки общепита приостановлена до устранения выявленных нарушений, пишет СарБК.
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