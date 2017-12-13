Из-за ДТП с тремя машинами на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской возникла большая пробка
13 декабря 2017 09:47
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В среду, 13 декабря, произошло ДТП. На пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской столкнулись три машины. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Стоим здесь уже полчаса. Авария перекрыла движение. Так еще и сзади фура «Магнит» не может их объехать, — рассказали жители Самары.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Сейчас движение на Московском шоссе и Алма-Атинской затруднено. Образовался огромный затор в сторону «Меги». По данным «Яндекс. Карты» пробки на 9:30 утра достигают 8 баллов.
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