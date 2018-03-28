Информация о разлившемся метаноле на ЖД в Сызрани: уточнение

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Сызранский ЛО МВД России на транспорте сообщает, что 27 марта в 10 ч. 50 мин. в дежурную часть поступило сообщение о течи метанола из вагона-цистернына станции Сызрань-1.При выходе на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что в третьем парке ст.Сызрань-1 находился вагон-цистерна с грузом метанол (масса груза более 63 тонн), следовавший из г. Тольятти в Нижегородскую область, у которого имелась течь из сливногоприбора со скоростью около 50-60 капель в минуту.Течь груза была оперативно устранена путем наложения специальной замазки. Вред жизни и здоровью граждан не причинен.