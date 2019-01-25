Хулиган из Похвистневского района подозревается незаконном хранении огнестрела
25 января 2019 10:53
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В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» обратились жители села Савруха с жалобой на соседа, который, по словам заявителей, находясь во дворе своего дома, стрелял из оружия.
На место происшествия незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции. Полицейский установил личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный житель 1947 года рождения. По словам мужчины, ранее у них с соседкой произошёл конфликт, в ходе которого он взял ружьё и выстрелил в воздух, чтобы напугать женщину.
Вскоре участковый уполномоченный полиции установил, что оружие подозреваемый нашёл в одном из строений на своем участке, после чего, предположительно, самостоятельно изменил конструкцию и стал незаконно хранить для использования в личных целях.
Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.
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