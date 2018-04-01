Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку
1 апреля 2018 11:03
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Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Временно исполняющим обязанности главы региона стал вице-губернатор Сергея Цивилев, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее в воскресенье кемеровская обладминистрация информировала, что Тулеев направил президенту заявление об отставке по собственному желанию.
В видеообращении он назвал уход со своего поста «правильным, осознанным, единственно верным решением» после пожара, который произошел в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», пишут "Известия".
Трагедия произошла неделю назад в Кемерово. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Фото: Максим Лисов
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