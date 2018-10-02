Госавтоинспекция и «Ночной патруль» в Самарской области продолжают выявлять нарушителей

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Всего 28 и 29 сентября в Самарской области на дороги вышли 60 участников "Ночного патруля". Выявлены семь водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель, находившихся за рулем в состоянии опьянения и задокументированы два факта иных правонарушений.В Сызрани активисты «Ночного патруля» обратили внимание на водителя автомобиля ВАЗ-2107, предположительно находящегося за рулем в состоянии опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС и уже через несколько минут указанный автомобиль был остановлен на улице Астраханская. Водитель 1983 года рождения от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношение нарушителя собран административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и ч. 2 ст.12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения». Автомобиль помещен на специализированную стоянку.В дежурную часть ГИБДД УМВД России по г. Тольятти поступила информация о том, что в Автозаводском районе по улице Степана Разина двигается автомобиль «Лада Калина», водитель которого создает аварийные ситуации на дороге. Сотрудники полиции остановили указанное транспортное средство. 45-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношение нарушителя собран административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Автомобиль помещен на специализированную стоянку.С 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением. Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и будут наказываться штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок.