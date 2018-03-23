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Госавтоинспекторы в Самарской области закончили работу на месте ДТП с 3 грузовиками

23 марта 2018 09:15
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Госавтоинспекторы в Самарской области закончили работу на месте ДТП с 3 грузовиками В аварии погиб один человек.
В аварии погиб один человек.

Напомним, дорожная авария с участием 3 грузовых ав­томобилей произошла 22 марта, около 16:10 на 869 километре федеральной автодороги М-5 Урал неподалеку от Сызрани. По версии полицей­ских, прицеп грузового автомобиля "Mercedes", направляющегося со стороны Москвы в Самару под управлением водителя 1992 года рождения, отсоединился, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с дви­гавшейся во встречном направлении под управлением водителя 1968 года рождения фурой "Daf". С ней, в свою очередь, столкнулся двигающийся позади в попутном направлении большегруз " Volvo" под управлением мужчины 1968 года рождения.
В результате ДТП водитель "Daf" погиб на месте происшествия до приезда бригады медработников, другие участники от медицинской помощи отказались.

Сотрудники ДПС оградили место происшествия, организовали реверсивное движение для проезд для других участников дорожного движения. В настоящее время движение на автодороге полностью восстановлено. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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