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Год мундиаля принес Самарской области больше порядка

26 марта 2019 09:54
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Год мундиаля принес Самарской области больше порядка
В регионе вводились повышенные меры безопасности.

В 2018- м в Самарской области было совершенно заметно меньше преступлений, чем годом ранее. Об этом начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников собирается доложить депутатам губдумы сегодня, 26 марта, на пленарном заседании.

Согласно информационно-аналитической записке, которую подготовило для парламентариев ГУ МВД, всего в 2018 году на территории региона было зарегистрировано 41 461 преступление. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения снизился с 137,3 до 129,4 преступлений (по России этот показатель оказался выше — 135,5).

При этом краж автомашин было зарегистрировано меньше на 44,9% (снижение с 423 до 233), разбойных нападений — на 26%, убийств — на 20,4 % (со 162 до 129), мошенничеств — на 17,3% , грабежей — на 11,3%, зарегистрированных фактов причинения тяжкого вреда здоровью — на 11,2% (с 473 до 420), а вот краж — только на 1,6%.

Стоит, однако, напомнить, что в прошлом году в связи с проведением в Самаре игр чемпионата мира по футболу 2018 года в регионе вводились повышенные меры безопасности. Ближе к мундиалю в Самарскую область также прибыли дополнительные силы правоохранителей, чтобы поддерживать порядок в период игр ЧМ-2018. Это могло сыграть свою роль в снижении преступности, пишет СО ОНЛАЙН.
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