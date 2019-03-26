Год мундиаля принес Самарской области больше порядка
26 марта 2019 09:54
80
В 2018- м в Самарской области было совершенно заметно меньше преступлений, чем годом ранее. Об этом начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников собирается доложить депутатам губдумы сегодня, 26 марта, на пленарном заседании.
Согласно информационно-аналитической записке, которую подготовило для парламентариев ГУ МВД, всего в 2018 году на территории региона было зарегистрировано 41 461 преступление. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения снизился с 137,3 до 129,4 преступлений (по России этот показатель оказался выше — 135,5).
При этом краж автомашин было зарегистрировано меньше на 44,9% (снижение с 423 до 233), разбойных нападений — на 26%, убийств — на 20,4 % (со 162 до 129), мошенничеств — на 17,3% , грабежей — на 11,3%, зарегистрированных фактов причинения тяжкого вреда здоровью — на 11,2% (с 473 до 420), а вот краж — только на 1,6%.
Стоит, однако, напомнить, что в прошлом году в связи с проведением в Самаре игр чемпионата мира по футболу 2018 года в регионе вводились повышенные меры безопасности. Ближе к мундиалю в Самарскую область также прибыли дополнительные силы правоохранителей, чтобы поддерживать порядок в период игр ЧМ-2018. Это могло сыграть свою роль в снижении преступности, пишет СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 марта 2019 22:57
По версии следствия, участники преступной организации путем оформления подложных документов о дорожно-транспортных происшествиях организовали мошенническое... Закон
232
25 марта 2019 20:02
Уголовные дела возбуждены по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Закон
217
25 марта 2019 17:38
Кондитерские изделия общим весом около 79 кг изъяты. Закон
260
24 марта 2019 19:22
Шуточные первоапрельские новости в СМИ не подпадают под действие закона о фейках. Закон
292
24 марта 2019 18:09
Жалоба была подана француженкой, владелицей фирмы, которую представитель Вануату несколько раз трогал руками ниже пояса, а также добивался, чтобы та дала ему... Закон
261
21 марта 2019 21:16
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта. Закон
1103
20 марта 2019 21:34
Возбудили уголовное дело в отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты "Аэрофлота" по поддельному медицинскому документу, сообщила... Закон
325
Происшествия
26 марта 2019 12:40
Допрос свидетелей продолжался три дня. Происшествия
59
26 марта 2019 10:05
Горел двухэтажный жилой дом на площади 100 кв. м. Происшествия
104
26 марта 2019 09:54
В регионе вводились повышенные меры безопасности. Происшествия
77
Криминал
26 марта 2019 09:43
Он является гражданином одной из среднеазиатских республик. Криминал
85
25 марта 2019 20:29
Находясь на берегу озера Сарма, она самостоятельно родила девочку. Криминал
232
25 марта 2019 12:56
Пострадавшему сделали операцию. Криминал
230
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4405
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
479
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
765
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
732
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1186
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
901
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
912
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
982
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1947
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2204
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1318
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
961
Мероприятия