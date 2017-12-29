ГИБДД Самары просит родителей усилить наблюдение за детьми на зимних каникулах

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Во время зимних каникул дети самостоятельно находят место для игр и, зачастую, это приводит к неутешительным последствиям. Для развлечения, дети превращают снежные валы в ледяные горки, которые зачастую находятся вблизи проезжей части, и при этом рискуют попасть под колеса автомобиля. В игре ребенок может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого, даже если и успеет во время среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить транспортное средство.Госавтоинспекция г. Самары обращается к родителям с просьбой контролировать детей, не позволять кататься на опасных участках, посещать только «официальные горки», которые, как правило, организуются на площадях.Напомните детям о том, что очень опасно кататься по ледяным дорожкам на тротуаре или пешеходном переходе. Кроме того, нельзя устраивать игры на проезжей части, ходить вдоль проезжей части, особенно в темное время суток. Обеспечьте детей световозвращающими элементами, присутствие которых значительно снижает детский травматизм на дорогах.