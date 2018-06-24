Я нашел ошибку
Главные новости: 
Футбольные болельщики в Самаре помогли пожилому человеку Ему вызвали скорую.
Футбольные болельщики в Самаре помогли пожилому человеку
Сегодня в Самару приедет сборная Уругвая
Самара готовится встретить гостей
В Самаре сегодня пройдёт молодёжное шествие в поддержку сборной России по футболу
В Самаре сегодня пройдёт молодёжное шествие в поддержку сборной России по футболу
Роскосмос опубликовал шутливый ролик о ЧМ, в котором Роналду отдал пас на МКС
Роскосмос опубликовал шутливый ролик о ЧМ, в котором Роналду отдал пас на МКС
В Самаре продолжается проект Модерн в облаках Над центром города один за другим появляются необычные воздушные объекты.
В Самаре продолжается проект Модерн в облаках
Иностранных гостей в Самаре привлекает музей Рязанова В числе прочего их радует аудиогид на английском
Иностранных гостей в Самаре привлекает музей Рязанова
Власти разрешили размещать отели в аэропортах в пределах пунктов пропуска
Власти разрешили размещать отели в аэропортах в пределах пунктов пропуска
Самарцам предлагают нырнуть в бассейн с чипсами
Самарцам предлагают нырнуть в бассейн с чипсами
сегодня  Воскресенье,24 июня, 12:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/06:
USD 63.24
-0.55
EUR 73.72
0.03
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Футбольные болельщики в Самаре помогли пожилому человеку

24 июня 2018 11:55
35
Футбольные болельщики в Самаре помогли пожилому человеку Ему вызвали скорую.
Ему вызвали скорую.

Сегодня, 24 июня, в половине пятого утра возле ресторана «Максимилианс» стало плохо мужчине. Как сообщают порталу «ProGorodSamara.ru»очевидцы случившегося, там упал в обморок мужчина. К счастью, его быстро заметили футбольные болельщики, которые отдыхали в заведении, и вызвали «скорую».

- Мужчина шел мимо заведения и внезапно упал, - рассказывают они. – Мы сразу же вызвали «скорую». Медики приехали буквально за считанные минуты и госпитализировали пострадавшего. Надеемся, что с ним все будет хорошо.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
22 июня 2018  14:59
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС предложил наказывать по делам о публичных мероприятиях.
Верховный суд предложил приравнять несколько пикетов к несогласованному митингу
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС... Закон
247
22 июня 2018  07:19
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.
Вейпы попадут под законы для обычных сигарет
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.... Закон
237
22 июня 2018  06:55
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал жертвой нечистоплотных партнеров.
Экс-директора «Анжи» заподозрили в краже денег болельщиков ЧМ-2018
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал... Закон
235
21 июня 2018  22:47
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей.
СК предъявил экс-губернатору Сахалина Хорошавину обвинение в получении еще 20 взяток
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей.  Закон
348
21 июня 2018  21:54
Его признали виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и ст. 135 УК (развратные действия).
Экс-директора иркутского бассейна приговорили к 23 годам колонии за педофилию
Его признали виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и... Закон
436
21 июня 2018  14:24
Внесенный десять лет назад закон об изменении формулы зачета срока содержания под стражей в срок наказания прошел второе чтение. Его принятие может привести к освобождению сотен тысяч осужденных — закон имеет обратную силу.
Дума решила приравнять 1 день в СИЗО к 1,5 дня в колонии
Внесенный десять лет назад закон об изменении формулы зачета срока содержания под стражей в срок наказания прошел второе чтение. Его принятие может привести к... Закон
341
21 июня 2018  11:00
Житель Самарской области погасил задолженность в 133 тысячи рублей перед собственным сыном под угрозой уголовного дела
Житель Самарской области погасил задолженность в 133 тысячи рублей перед собственным сыном под угрозой уголовного дела
Опасение лишения свободы заставило алиментщика трудоустроиться. Закон
404
Весь список
Происшествия
24 июня 2018  11:55
Футбольные болельщики в Самаре помогли пожилому человеку Ему вызвали скорую.
Футбольные болельщики в Самаре помогли пожилому человеку
Ему вызвали скорую. Происшествия
19
23 июня 2018  13:21
Очевидцем произошедшего стал прохожий, который написал пост со словами благодарности в адрес полицейских в одной из социальных сетей.
Самарские полицейские помогли мужчине, которому стало плохо на улице
Очевидцем произошедшего стал прохожий, который написал пост со словами благодарности в адрес полицейских в одной из социальных сетей.  Происшествия
454
23 июня 2018  10:55
В Самаре «Мерседес» въехал под трамвай
В Самаре «Мерседес» въехал под трамвай
Инцидент произошел на перекрестке улиц Юных Пионеров и Советской. Происшествия
415
Весь список
Криминал
23 июня 2018  09:56
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
364
22 июня 2018  13:43
Несмотря на уловки адвокатов, судебный процесс о многомиллиардных хищениях на ПАО «Тольяттиазот» продолжается
Несмотря на уловки адвокатов, судебный процесс о многомиллиардных хищениях на ПАО «Тольяттиазот» продолжается
Слушания проходят в Комсомольском районном суде Тольятти.  Криминал
174
22 июня 2018  11:08
В Самаре руководитель и главный бухгалтер строительной компании осуждены за уклонение от уплаты налогов на 390 млн рублей
В Самаре руководитель и главный бухгалтер строительной компании осуждены за уклонение от уплаты налогов на 390 млн рублей
Исполнителями по фиктивным договорам подряда являлись фирмы-однодневки. Криминал
205
Весь список


Видео
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
491
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
574
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
120
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
82
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
82
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
605
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
74
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
473
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
759
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
925
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
666
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
2024
Весь список

Мероприятия
В Самаре сегодня пройдёт молодёжное шествие в поддержку сборной России по футболу
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"
Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда