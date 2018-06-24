Футбольные болельщики в Самаре помогли пожилому человеку
24 июня 2018 11:55
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Сегодня, 24 июня, в половине пятого утра возле ресторана «Максимилианс» стало плохо мужчине. Как сообщают порталу «ProGorodSamara.ru»очевидцы случившегося, там упал в обморок мужчина. К счастью, его быстро заметили футбольные болельщики, которые отдыхали в заведении, и вызвали «скорую».
- Мужчина шел мимо заведения и внезапно упал, - рассказывают они. – Мы сразу же вызвали «скорую». Медики приехали буквально за считанные минуты и госпитализировали пострадавшего. Надеемся, что с ним все будет хорошо.
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